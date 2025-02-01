Polisle Girişilen Kovalamaca Sonrası İki Motosiklet Sürücüsü Tutuklandı - Son Dakika
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Polisle Girişilen Kovalamaca Sonrası İki Motosiklet Sürücüsü Tutuklandı

Polisle Girişilen Kovalamaca Sonrası İki Motosiklet Sürücüsü Tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüleri, polis memurunu yaralayarak kaçmaya çalıştı. Olay sonrası yakalanan sürücüler, tutuklanarak ceza aldı.

01.02.2025 16:53  Güncelleme: 16:55
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde ihtara uymayan 2 motosiklet sürücüsü, kendilerini durdurmaya çalışan polis memurlarından M.A.'nın yere düşüp başından yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası kendi görüntüsünü çekip, '2 polisi peşinden koşturup birini sürükleyip yere düşürdükten sonra videoları silme şekli' ifadelerini kullanarak paylaşım yapan B.Ö., (22) ile diğer sürücü İ.Ü. (21) yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, geçen perşembe akşamı Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde motosikletlere yönelik uygulama yaptı. Uygulama sırasında polis ekipleri, 2 motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücüler, kendilerini durdurmaya çalışan polis memuru M.A.'nın yere düşüp başından yaralanmasına neden oldu. Amatör kamera tarafından görüntülenen olayın ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı Ekipler, motosiklet sürücüsü B.Ö.'nun olay sonrası başında kask ile motosiklet üzerinde cep telefonu ile kendi videosunu çekip görüntülere, '2 polisi peşinden koşturup birini sürükleyip yere düşürdükten sonra videoları silme şekli' ifadelerini paylaştığını tespit etti. Kimlikleri belirlenen şüpheliler B.Ö., ile İ.Ü., Mahmudiye Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında, 'Görevli memura mukavemet' suçundan işlem yapılan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüpheliler hakkında ayrıca toplam 57 bin 830 TL idari para cezası yazıldı, ehliyetlerine el konulup motosikletleri ise bir ay süreyle trafikten menedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Polisle Girişilen Kovalamaca Sonrası İki Motosiklet Sürücüsü Tutuklandı - Son Dakika

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