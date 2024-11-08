Polisler Lösemili Çocuklarla Bir Araya Geldi

Mersin'de polis ekipleri lösemi tedavisi gören çocuklarla bir araya geldi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında polis ekipleri, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret etti.
Hastane bahçesinde düzenlenen etkinlikte polisler, çocuklarla oyun oynadı.
Çeşitli ikramların da yapıldığı etkinlikte, çocuklara oyuncak hediye edildi.
Program hatıra fotoğrafının çektirilmesiyle sona erdi.
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