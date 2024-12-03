Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sedat Gökdemir Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.
Ziyarette, İl Emniyet Müdür Yarımcısı Erdal Yanık ve beraberindeki polisler çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Çocuklara polis araçlarının tanıtımını yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Polislerden Engelli Çocuklara Ziyaret - Son Dakika
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