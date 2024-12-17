Polisten Çocuklara Sıcak Dokunuşlar - Son Dakika
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Polisten Çocuklara Sıcak Dokunuşlar

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Erzurum'da polis, çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projeleriyle etkinlikler düzenliyor.

17.12.2024 10:00
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Erzurum'da polisin yürek ısıtan dokunuşları

ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hem ilçelerde hem de kent merkezinde çocuklara yönelik örnek ve farkındalık oluşturacak faaliyetlerde bulunuyor.

Erzurum'a bağlı Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Yolüstü İlkokulu ile Anaokulu öğrencilerini "Minik Kalplere Küçük Dokunuş" mottolu sosyal sorumluluk projesi kapsamında ziyaret etti. Yaklaşık 23 öğrenciye ikramların ardından çeşitli kırtasiye, spor malzemesi ve oyuncak dağıtımı yaptı. Polisler çocuklarla birlikte hazırlanan sinema ortamında " Rafadan Tayfa: Trafik" konulu öğretici çizgi film izledi ve keyifli vakitler geçirdi.

"Hayal Edelim, Geleceğimizi Değiştirelim"

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri tarafından, "Hayal Edelim, Geleceğimizi Değiştirelim" projesi kapsamında, proje kurslarına katılım sağlayan 170 öğrenciye yönelik sinema etkinliği düzenlendi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personellerince Yıldızkent Borsa İstanbul Anasınıfı ile Ortaokulu'na trafik güvenliği konularında eğitim verildi. Öğrencilere okul servis araçlarında emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Okulun eskiyen taban halısını değiştirdiler

Şeker İlkokulu,12 Mart İlkokulu, Cemal Gürsel İlkokulunda 500 öğrenciye kitap dağıtan polis, kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri ise ilçe merkezinde bulunan 15 Temmuz Anaokulu ziyaret etti. Polis okulun ihtiyacı olan taban halısı yenisi ile değiştirildi, sıcak bir ortamda öğrencilerle oyunlarla oynanarak keyifli vakitler geçirmelerine vesile oldu.

Kaynak: İHA

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