Polisten Duvarlı Yardım

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde trafik polisleri, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte bavullarını taşıyarak yardım etti.
Nevzat Şener Bulvarı'nda görev yapan trafik polisleri, yağışlı havada ellerinde bavullarla yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı çifti gördü.
Polisler, yanlarına geldikleri çiftin bavullarını ve poşetlerini yolun karşı tarafına taşıdı.
Trafik polislerinin duyarlı davranışı, bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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