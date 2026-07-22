Polisten Kaçan Şüpheli Sentetik Haplarla Yakalandı - Son Dakika
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Polisten Kaçan Şüpheli Sentetik Haplarla Yakalandı

Polisten Kaçan Şüpheli Sentetik Haplarla Yakalandı
22.07.2026 06:53
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İzmir'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu 118 bin 320 sentetik hapla yakalandı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan, daha sonra aracını sokakta terk eden şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 118 bin 320 sentetik hap ele geçirildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Bornova ilçesinde meydana geldi. Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak'ta denetim yapmak isteyen polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 34 FOK 486 plakalı otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Yaşanan takip sonucu aracı Gürpınar Mahallesi 7058 Sokak'ta terk eden sürücü, yaya olarak kaçmayı sürdürdü. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nde görevli polis ekipleri, kaçan şüpheliyi çevredeki bir parkta yakaladı.

Araçta yapılan aramada; 4 büyük siyah torba içerisinde, 1972 kutu halinde toplam 118 bin 320 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan ve M.Y.K. (26) olduğu belirlenen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

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