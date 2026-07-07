Polisten Kaçan Sürücüye Rekor Ceza - Son Dakika
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Polisten Kaçan Sürücüye Rekor Ceza

Polisten Kaçan Sürücüye Rekor Ceza
07.07.2026 23:50
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Karabük'te polisin ihtarına uymayan sürücüye 492 bin 719 lira ceza kesildi.

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsüne 492 bin 719 lira para cezası uygulandı.

Y.Ç. kullandığı 06 EJL 836 plakalı otomobille Bahçelievler Mahallesi 107. Sokak'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan Y.Ç'nin, sürücü belgesinin geçici iptal olduğu tespit edildi.

Sürücünün yapılan alkol kontrolünde de 0,55 promil alkollü olduğu ve otomobilin muayenesinin olmadığı belirlendi.

???????Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince sürücüye 492 bin 719 lira para cezası uygulandı, otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Karabük, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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