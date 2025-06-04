Polisten Zozan'a Akülü Sandalye Sürprizi

Adana'da polisler, tekerlekli sandalyesi kırılan kadına sürpriz yaparak akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, tekerlekli sandalyesi kırıldığı için sokağa çıkamayan 28 yaşındaki Zozan Sevin için harekete geçti.

Polisler, kendi aralarında para toplayarak Sevin için akülü tekerlekli sandalye satın aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü makamına davet edilen Sevin, kendisi için alınan ve balonlarla süslenen akülü tekerlekli sandalyeyi görünce mutluluk yaşadı.

Sevin, gazetecilere, kapıda akülü tekerlekli sandalyeyi görünce şaşırdığını belirterek, "Bugün çok güzel bir sürprizle karşılaştım. Buraya davet edildiğimde böyle bir sürprizle karşılaşacağımı hiç tahmin etmiyordum. Çok mutlu oldum. Bütün polislere çok teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Alper Yüksel de İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın bilgisi ve takdiriyle Zozan Sevin'in ihtiyaç duyduğu akülü tekerlekli sandalyeyi aldıklarını kaydederek, "Bunu kendisine hediye etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Güzel günlerde kullansın. İnşallah, onun yürüdüğü ve koştuğu günleri de görürüz." ifadesini kullandı.

Zozan Sevin de çizdiği, Galatasaray Kulübünün logosunun yer aldığı resmi Yüksel'e hediye etti.

Yüksel, davetliler arasında yer alan özel gereksinimli çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.