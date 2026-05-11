Politik Gelişmeler ve Etkinlikler

Bugün Türkiye'de önemli toplantılar ve etkinlikler düzenlenecek, dikkatle izleniyor.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından düzenlenen "Kapsayıcı, Dayanıklı ve Kadın-Erkek Fırsat Eşitliğine Dayalı Ekonomiler İçin Bakım Sistemlerinin Dönüştürülmesi" forumunun açılış oturumu ile "Kadınların Güçlendirilmesinde İtici Güç Olarak İş Dünyası ve Girişimcilik" toplantısına katılacak.

(İstanbul/09.00/15.25)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Krizden Kalkınmaya: Afet Yönetiminde Hatay Modeli ve Gelecek Stratejileri Panel ve Çalıştay Programı'na" iştirak edecek.

(Hatay/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kırklareli ENKA 850 megavat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali açılış törenine katılacak.

(Kırklareli/12.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın söndürme araçlarının görev yerlerine uğurlanması törenine iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika Kraliçesi Mathilde ile ikili görüşme yapacak, Türkiye-Belçika İş Forumu'na katılacak, iki ülke heyetleri arasında gerçekleştirilecek yatırım ve çalışma yemeğinde yer alacak.

(İstanbul/09.15/10.00/13.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Belçika Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ile ikili görüşme gerçekleştirecek, Belçika Kraliçesi Mathilde'nin katılacağı Belçika Ekonomik Misyonu Semineri kapsamında düzenlenecek "Belçika ile Kritik Altyapı" konulu panele iştirak edecek.

(İstanbul/11.30/12.10)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ciro endeksleri ile ticaret satış hacim endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 4 yıl vadeli devlet tahvillerinin ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

2- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İslam Dünyası Gençlik Başkenti açılış töreni ve gala yemeğine katılacak.

(Konya/11.00/12.15/16.00/13.30/17.00)

2- Trendyol 1. Lig play-off 2. turu ilk ayağında, Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK karşılaşması oynanacak.

(Muğla/20.00)

3- Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası, Almanya'da başlayacak.

(Münih/10.00)

***

