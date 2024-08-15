Polonez Gıda İşçilerine Polis Müdahalesi

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Haber-Kamera: ONUR DURSUN

(İSTANBUL)- Polonez gıda fabrikasında Tek Gıda-İş Sendikası'na üye olduktan sonra işten çıkarılan işçiler, şirketin İstanbul Ataşehir'deki genel müdürlüğü önünde açıklama yapmak istedi. Açıklama öncesinde işçilerle çevik kuvvet arasında arbede çıktı. Polis işçilere biber gazıyla müdahale etti.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde bulunan Polonez gıda fabrikasında ağır çalışma koşullarına ve düşük ücretlere karşı Tek Gıda-İş Sendikası'nda örgütlenen işçilerden 13'ü işten çıkarılmıştı. Ardından 100'den fazla işçi de sabah çalışmak için geldiği fabrikada işten çıkarıldıklarını öğrenmişti.

İşçiler, fabrika önünde başlattığı direnişi bugün 28'inci gününde İstanbul Ataşehir'deki Polonez Genel Müdürlüğü önüne taşıdı. DİSK üyelerinin de destek verdiği eylem öncesi, açıklama yapmak için bölgede hazırlık yapan işçiler ile çevik kuvvet ekipleri arasında arbede çıktı. "Baskılar bizi yıldıramaz" diye slogan atan işçilere polis biber gazı sıktı. O sırada sendika yönetecileri, "Çevik yapma, arkadaş yapma! Arkadaşlar yüklenmeyin!" diye uyarı yapıldı. Ancak açıklama öncesinde polisin biber gazlı müdahalesi önlenemedi.