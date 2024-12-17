Polonez İşçileri 151 Gündür Direnişte - Son Dakika
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Polonez İşçileri 151 Gündür Direnişte

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Sendika üyesi işçiler, geceyi adliye önünde battaniyelerle geçirirken polisle arbede yaşandı.

17.12.2024 12:45
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(İSTANBUL)- Sendika üyesi oldukları için işten atılmalarının ardından eyleme başlayan ve 151 gündür direnişe devam eden Polonez işçileri, geceyi kış soğuğunda Kartal Anadolu Adliyesi önünde, yol kenarında battaniye altında geçirdi. Sabah da Gebze Adliyesi'ne doğru yürüyüşlerine devam etmek isteyen işçilere, çevik kuvvet izin vermedi. Arbede yaşandı, işçiler abluka altında "İşçiye değil patrona barikat" sloganı attı. Bir başka işçi grubu da aynı saatlerde Maltepe sahilinden yürüyüş başlattı.

"Anayasal Hak Yürüyüşü"ne başlayan işçiler bir hafta boyunca Çatalca Adliyesi önünde kefenli açlık grevi eylemi yapmıştı. İşçiler dün sabah Gülsuyu metro durağından Kartal Anadolu Adliyesi'ne kadar yürüdü. Ellerinde Türk Bayrağı ve TÜRK-İŞ flamasıyla yürüyen işçilere çok sayıda işçi örgütü destek verdi.

Geceyi kış soğuğunda battaniye altında geçirdiler

Geceyi adliye önünde, yol kenarındaki yeşillik alanda geçirmek isteyen işçiler soğuktan korunmak için çadır kurmak istedi. Ancak polis engeliyle karşılaştı, arbede yaşandı. Buna rağmen bölgeyi terk etmeyen işçiler, kış soğuğu altında battaniyelere sarılıp ateş yakarak geceyi geçirdi.

Polisle işçiler arasında arbede yaşandı

Sabah 10.00 sıralarında işçiler, Ankara yürüyüşüne devam etmek için harekete geçti. "Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır", "Atılan işçiler geri alınsın", "Sendika hakkımız engellenemez", "İşçilere değil, patronlara barikat", "Susma haykır, anayasa 51 sendika haktır", "Biz bu yola baş koyduk geri dönüş yok", "Polonez işçisi direnişin simgesi" sloganları atan işçiler yürüyüşe devam etmek istedi ancak polis izin vermedi. "Müsaade edin anayasal hakkı kullanalım" diyen işçiler polislerden yolu açmalarını istedi. Polis kalkanlarla işçileri engelledi, arbede yaşandı. Çembere alınan işçiler hak arayışında kararlı olduklarını dile getirdi.

Yürüyüş sahilden devam edecek

Aynı saatlerde bir başka işçi grubu da Maltepe Sahili'nden yürüyüş başlattı. İşçiler, Polonez işçileriyle buluşup Ankara yürüyüşüne destek vereceklerini açıkladı. Tek Gıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, "Bizim bir grup arkadaşımız sahilde yürüyüşe başlamıştı. Bizim de burada emniyetimizle yaptığımız görüşmelerde buradaki işçilerle beraber buradan sahile yürüyüşe devam edeceğiz. Pendik'e kadar yürüyüşümüz açıldı. Pendik'ten sonra arabalara bineceğiz Gebze Adliyesi önüne gideceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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