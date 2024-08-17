Polonez İşçileri Dayanışma Komitesi İşçilere Destek Ziyareti Yaptı - Son Dakika
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Polonez İşçileri Dayanışma Komitesi İşçilere Destek Ziyareti Yaptı

Polonez İşçileri Dayanışma Komitesi İşçilere Destek Ziyareti Yaptı

Polonez gıda fabrikasında Tek Gıda-İş Sendikası'na üye olduktan sonra işten çıkarılan işçilerin eylemi 30. gününde devam ediyor. İşçilere destek ziyareti yapıldı.

17.08.2024 15:25
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Haber: Edda SÖNMEZ/ Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL)- Polonez gıda fabrikasında Tek Gıda-İş Sendikası'na üye olduktan sonra işten çıkarılan işçilerin eylemi 30. gününde devam ediyor. Polonez İşçileri Dayanışma Komitesi, şirketin İstanbul Ataşehir'deki genel müdürlüğü önünde nöbet tutan işçilere destek ziyareti yaptı.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde bulunan Polonez gıda fabrikasında ağır çalışma koşullarına ve düşük ücretlere karşı Tek Gıda-İş Sendikası'nda örgütlenen işçilerden 13'ü işten çıkarılmıştı. Ardından 100'den fazla işçi de sabah çalışmak için geldiği fabrikada işten çıkarıldıklarını öğrenmişti. İşçiler, fabrika önünde başlattığı direnişi önceki gün İstanbul Ataşehir'deki Polonez Genel Müdürlüğü önüne taşıdı.

Eylemlerine devam eden işçilere Polonez İşçileri Dayanışma Komitesi tarafından destek ziyareti yapıldı. Ziyaret sırasında grup adına basın açıklamasını Devrimci İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Dölek okudu. Dölek şunları söyledi:

"İstanbul Çatalca'da Polonez markasıyla bilinen Trakya Et ve Süt Ürünleri fabrikasında 30 gündür bir işçi direnişi sürüyor. Bu direnişin sebebi 146 Polonez işçisinin Tek Gıda-İş Sendikası'na üye olduğu için işten atılması ve fabrikanın bu işçilerin yerine yevmiyeci kaçak işçilerle üretim yapmaya çalışması Polonez fabrikası bu şekilde işçileri sadece işinden ve ekmeğinden etmiyor aynı zamanda da son derece ciddi bir hijyen ve halk sağlığı problemi yaratıyor. Atılan işçilerin yerine bilgisiz, deneyimsiz ve hijyen eğitimi almamış işçilerle fason üretim yapan Polonez fabrikası açıkça halk sağlığını tehdit ediyor... Bizler Polonez İşçileri Dayanışma Komitesi olarak Polonez işçilerinin ve Tek Gıda-İş Sendikası'nın yanındayız. Dayanışmamız sürecektir. Tüm halkımızı, emekten yana siyasi partileri, sendikaları, meslek odalarını ve demokratik kitle örgütlerini dayanışma komitemize katılmaya ve sınıf dayanışmasını büyütmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonez İşçileri Dayanışma Komitesi İşçilere Destek Ziyareti Yaptı - Son Dakika

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