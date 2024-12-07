Polonez İşçileri'nden Hak Yürüyüşü Durduruldu - Son Dakika
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Polonez İşçileri'nden Hak Yürüyüşü Durduruldu

Polonez işçileri, 141 gün süren direnişin ardından Ankara'ya hak yürüyüşünde polis engeline takıldı.

07.12.2024 20:01
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(İSTANBUL) - Sendikalı oldukları için işten atılınca 141 günlük direnişin ardından dün Çatalca'dan Ankara'ya "Anayasal Hak Yürüyüşü" başlatan Polonez işçilerinin önü Çatalca Adliyesi önünde polis tarafından kesildi. Açlık grevi ve oturma eylemi başlatan işçilerden biri akşam saatlerinde rahatsızlandı. İşçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sendikalı oldukları için işten atılınca 141 günlük direnişin ardından dün Çatalca'dan Ankara'ya "Anayasal Hak Yürüyüşü" başlatan Polonez işçileri dün fabrikadan Çatalca Adliyesi önüne kadar yürümüştü. Geceyi adliye önünde geçiren işçiler sabah yürüyüşlerine devam etmek istedi ancak önleri yine polis tarafından kesildi. Bunun üzerine gün boyunca oturma ve açlık grevi yapan işçiler yollarının açılmasını istedi.

Yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamazken, akşam saatlerinde bir kadın işçi fenalaştı. bölgeye çağrılan ambulans polis barikatını aşıp bayılan işçinin yanına gecikmeli ulaşabildi. İşçi Çatalca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Evime ekmek götüremiyorum"

Kaldırımda oturma eylemini sürdüren işçiler de seslerini duyurmaya çalıştı. Bir işçi şu sözlerle tepki gösterdi:

"Görsün artık görsün, görsün! Birinin ölmesi mi lazım ya? Ekmek götüremiyorum evime ya. Benim beş tane çocuğum evde ekmek bekliyor. Ihtiyaçlarını alamıyorum. Ne demek ya. Hırsızlık mı yapmamız lazım ya? Çalmamız mı lazım illa? Yaşamak için ya. Sığınmacı oldum. Yer bulamıyorum ya. Yer bulamıyorum. Kiram sekiz bin liradan on beş bin lira oldu. Kim ödeyecek? Beş aydır ya. Nasıl dolaşıyorlarsa bugün de bizi görsün ya. Bugün de bizi görsün artık yeter... Bu kadınları görmüyor mu? Görmüyor mu? Benim çocuğum bir şey istiyor. Ben alamıyorum. Diyorum yok diyorum ama içim içimi yiyor. Yok diyorum. Okula gidiyorlar. Ihtiyaçlarını alamıyoruz. Yok..."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Ankara, Güncel, Polis, Son Dakika

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