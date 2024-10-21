Polonya, Almanya'nın Göçmen İddiasını Reddetti

Güncel

Polonya, Almanya'nın Dublin Sözleşmesi kapsamında 40 bin düzensiz göçmeni geri gönderdiği haberini reddetti.

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pawel Wronski, yerel basında yer alan, Almanya'nın 40 bin düzensiz göçmeni geri gönderdiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Wronski, böyle bir "endişenin" olmadığını belirterek, Almanya'dan Polonya'ya gönderilen bir "göçmen seliyle" karşı karşıya olmadıklarını belirtti.

Polonya basınında, Almanya'nın Dublin Sözleşmesi kapsamında 40 bin düzensiz göçmeni Polonya'ya geri gönderdiği iddia edilmişti.

Dublin Sözleşmesi, uluslararası koruma talep eden kişinin iltica sürecinin hangi üye ülkede başlatılması gerektiğini belirliyor. Dublin Sözleşmesi'nin 2013'teki son güncellenmiş haline göre, iltica talebinde bulunan kişinin sürecinin, AB'ye ilk giriş yaptığı ülkede başlatılması gerekiyor.