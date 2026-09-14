Polonya Baltık kıyısında denizden Rus yapımı askeri İHA çıkarıldı - Son Dakika
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Polonya Baltık kıyısında denizden Rus yapımı askeri İHA çıkarıldı

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Polonya'nın Baltık Denizi kıyısındaki Rusinowo yerleşiminde ordunun denizden Rusya menşeli olduğu değerlendirilen askeri İHA çıkardığı bildirildi. Milli Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz ilk incelemelerin aracın Rus yapımı olduğunu gösterdiğini belirterek bölgede güvenlik çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Polonya'nın Baltık Denizi kıyısındaki Rusinowo yerleşiminde, ordunun denizden Rusya menşeli olduğu değerlendirilen askeri insansız hava aracı (İHA) çıkardığı bildirildi.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Jaroslawiec yakınlarındaki Rusinowo yerleşiminde ordunun Baltık Denizi'nden İHA çıkardığını belirtti.

Kosiniak-Kamysz paylaşımında, "İlk incelemeler, bunun Rusya menşeli bir askeri İHA olduğunu gösteriyor. Olay yerinde ekipler, bölgenin ve denizden çıkarılan ekipmanın güvenliğini sağlamaya yönelik işlemler yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Rus İHA'ların, 13 Eylül'de Ukrayna-Polonya sınırına yakın bölgede, aralarında eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski İsveç Başbakanı Carl Bildt ile İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ın da bulunduğu Avrupalı siyasetçi ve diplomatları taşıyan trenin geçişinden dakikalar sonra başka bir treni vurduğu belirtilmişti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının ilerleyen zamanda Polonya topraklarına da uzanabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Polonya Baltık kıyısında denizden Rus yapımı askeri İHA çıkarıldı - Son Dakika

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