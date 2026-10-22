Polonya Başbakanı Tusk, 2010'dan bu yana Hindistan'a giden ilk başbakan oldu

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Polonya Başbakanı Donald Tusk'un ziyaretinin iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa ve ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandırmasını umduğunu belirtti.

Hindistan merkezli Ani News'in haberine göre, Polonya Başbakanı Tusk, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin daveti üzerine 21-23 Ekim'de Yeni Delhi'ye resmi ziyarette bulunuyor.

Polonya Maliye ve Ekonomi Bakanı Andrzej Domanski ile bir iş heyetinin de eşlik ettiği ziyaretin ticaret, savunma, teknoloji gibi alanlardaki işbirliğini genişletmeyi amaçladığı aktarıldı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, resmi ziyaret kapsamında Hindistan'da bulunan Tusk ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Polonya Başbakanı'nın Hindistan-Polonya işbirliğinin geniş bir alanda derinleştirilmesine ilişkin görüşlerini paylaşmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Jaishankar, Tusk'un Başbakan Modi ile yapacağı görüşmenin ikili stratejik ortaklığı ilerleteceğini umduğunun altını çizdi.

Modi ile Tusk, ikili ilişkileri değerlendirmek ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren bölgesel ve küresel konuları görüşmek üzere bir araya gelecek.

Yeni Delhi'de Hindistan-Polonya İş Forumu'na katılması beklenen Tusk, 23 Ekim'de ise bilişim ve uzay sektörlerinin temsilcileriyle görüşmek üzere Bengaluru'ya geçecek.

Hindistan ve Polonya, ikili ilişkilerini Modi'nin Ağustos 2024'teki Polonya ziyareti sırasında stratejik ortaklık düzeyine yükseltmişti. Tusk'un ziyareti, 2010'dan bu yana Polonya'dan Hindistan'a başbakan seviyesinde yapılan ilk ziyaret oldu.

"Bu ziyaret esas olarak iş amaçlı"

Polonya'nın eski Hindistan Büyükelçisi Adam Burakowski, ziyaretin ekonomik önemine dikkati çekerek, iki ülkenin yıllık ikili ticaret hacmini yaklaşık 6 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Burakowski, "Bu ziyaret esas olarak iş amaçlı. Delhi ve Bengaluru'da birer ekonomi forumu düzenlenecek. Polonyalı ve Hindistanlı şirketler arasında çok sayıda mutabakat muhtırası imzalanacak." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde uzay ve savunma alanındaki işbirliğinin de ele alınacağını belirten Burakowski, Hindistan-AB serbest ticaret anlaşmasının bu hedefe ulaşmada kilit araç olduğunu savundu. Anlaşmanın AB'nin imzaladığı en büyük serbest ticaret anlaşması olduğunu dile getiren Burakowski, bunun ekonomik işbirliğini artırmaya yardımcı olabileceğini kaydetti.

Yakın zamanda biri Polonyalı, diğeri Hindistanlı iki astronotun yer aldığı bir uzay görevinin gerçekleştirildiğini hatırlatan Burakowski, "Şu anda konuştuğumuz konular ticaret, savunma sektörü ve uzay teknolojisi. Bunu yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirebiliriz." diye konuştu.