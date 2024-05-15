Polonya Başbakanı Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünlerini protesto eden çiftçi grubuyla görüşmeyecek - Son Dakika
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Polonya Başbakanı Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünlerini protesto eden çiftçi grubuyla görüşmeyecek

Polonya Başbakanı Ukrayna\'dan gelen ucuz tahıl ürünlerini protesto eden çiftçi grubuyla görüşmeyecek

Polonya Başbakanı Donald Tusk, AB'nin tarım politikalarını ve Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünlerini protesto eden çiftçi grubuyla görüşmeyeceğini açıkladı. Tusk, çiftçi grubunun Polonya çiftçilerini temsil etmediğini belirterek bu grupla konuşmayacağını ifade etti. Polonya'da AB tarım politikalarına tepki gösteren çiftçiler, başkent Varşova'da yürüyüş düzenleyerek AB'nin Yeşil Mutabakat programından çekilmesini talep etmişti. Avrupa'da birçok ülkede çiftçi protestoları yaşanırken, çiftçiler karmaşık piyasa düzenlemeleri, doğayı koruma ve yenileme hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler gibi konuları eleştiriyor.

15.05.2024 15:11
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Polonya Başbakanı Donald Tusk, parlamento binasında Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarını ve Ukrayna'dan ucuz tahıl ürünleri gelmesini protesto eden çiftçi grubuyla görüşmeyeceğini açıkladı.

Polonya'nın PAP haber ajansına göre, Tusk dünkü basın toplantısında, ülkedeki çiftçi protestolarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'dan ithal edilen ucuz tahıl ürünleri ile AB tarım programlarını protesto etmek üzere Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm'de toplanan çiftçi grubunun "Polonya çiftçilerini temsil etmediğini" ifade eden Tusk, bu grupla konuşmayacağını kaydetti.

Polonya'da AB tarım politikalarına tepki gösteren çiftçiler, 10 Mayıs'ta başkent Varşova'da yürüyüş düzenlemiş ve ülkelerinin AB'nin "Yeşil Mutabakat" programından çekilmesini talep etmişti.

Parlamentonun alt kanadında eylemlerini sürdüren 11 çiftçi de 13 Mayıs'ta Başbakan Tusk ile görüşmek istediklerini dile getirerek açlık grevine başlamıştı.

Avrupa'da çiftçi protestoları

Başta Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Macaristan ve Yunanistan olmak üzere pek çok AB ülkesindeki çiftçiler, son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

Tepki gösterilen konular arasında karmaşık piyasa düzenlemeleri, doğayı koruma ve yenileme hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, gübre ve pestisit kullanımına getirilen sınırlamalar, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarrufu tedbirleri yer alıyor.

Çiftçiler, AB'nin "Yeşil Mutabakat" kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırdığını savunuyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya Başbakanı Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünlerini protesto eden çiftçi grubuyla görüşmeyecek - Son Dakika

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