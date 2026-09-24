Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki BM'de Rusya'nın hibrit savaşına ortak yanıt istedi

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Rusya'nın sabotaj, siber saldırılar ve istikrarsızlaştırıcı operasyonları kapsayan geniş çaplı bir hibrit savaş yürüttüğünü belirterek bu faaliyetlere verilecek yanıtın kararlı, tutarlı ve ortak olmasını istedi.

Polonya Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nawrocki, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitap etti.

Nawrocki, Rusya'nın "tam bir acımasızlık ve inatla komşu bir ülkeyi ele geçirmeye ve tüm bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmasının" BM Şartı'nın imzacıları tarafından benimsenen ilkeleri inkar ettiğini vurguladı.

Rusya'nın açık saldırı, hibrit operasyonlar, sabotaj ve yıkıcı faaliyetler yoluyla Avrupa'daki durumu istikrarsızlaştırdığını söyleyen Nawrocki, Rusya'nın "geçmişte büyük acılara ve iki dünya savaşının trajedilerine yol açan aynı emperyal kibri sergilediğini" savundu.

Karol Nawrocki, Polonya'nın Rusya'nın komşusu olarak çatışma aramadığına işaret ederek "İttifaklarımızı güçlendiriyor, ordumuzu geliştiriyor ve teçhizatını modernize ediyoruz. Bunu savaş yürütmek için değil, savaşı önlemek için yapıyoruz." dedi.

Rusya'nın sabotaj, siber saldırılar ve istikrarsızlaştırma operasyonlarını kapsayan geniş çaplı bir hibrit savaş yürüttüğünü kaydeden Nawrocki, bu faaliyetlerin devletleri zayıflatmayı, toplumsal güveni sarsmayı ve uluslararası toplumun birliğini bozmayı amaçladığını dile getirdi.

Bu eylemlerin münferit olaylar olmadığını, kalıcı ve planlı bir stratejinin parçası olduğunu öne süren Nawrocki, uluslararası toplumun yanıtının kararlı, tutarlı ve ortak olması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Nawrocki, ülkesinin NATO'yu Avrupa güvenliğinin garantörü olarak görmeye devam ettiğini vurguladı.

Nawrocki'den "BM'nin değişmesi gerektiği" değerlendirmesi

Nawrocki, İsrail ve Filistin'in barış içinde bir arada yaşamasını sağlayacak iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için çalışacaklarını belirtti.

Polonya'nın G20 grubunun çalışmalarına sürekli katılmayı hedeflediğini ve bu formatta Orta Avrupa'nın sesi olacağını aktaran Nawrocki, ABD'nin dönem başkanlığı kapsamında ülkesini bu yılki G20 çalışmalarına katılmaya davet ettiği için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, demografik krizin dünyadaki önemli yapısal sorunlardan biri olduğunu, yaşlanan toplumların ve düşen doğum oranlarının devletlerin temellerini zayıflattığını belirterek çözümün, aileyi korumayı ve ebeveynliğin toplumsal önemini güçlendirmeyi de içermesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında yapay zekaya da değinen Nawrocki, teknolojinin insana hizmet etmesi gerektiğini, yapay zekanın istikrarsızlaştırma, manipülasyon veya uluslararası düzeni zayıflatma aracı olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Nawrocki ayrıca, dünyanın değiştiğini ve BM'nin de değişmesi gerektiğinin altını çizerek, uluslararası hukukun ihlal edilmesine karşılık verebilen, kuralları uygulayabilen ve cezasızlığa izin vermeyen bir örgüte ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.