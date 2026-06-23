Polonya Cumhurbaşkanı'ndan Ankara'da NATO Zirvesi tebriği - Son Dakika
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Polonya Cumhurbaşkanı'ndan Ankara'da NATO Zirvesi tebriği

23.06.2026 19:20
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Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni tebrik etti ve iki ülke arasındaki savunma sanayisi işbirliğinin önemini vurguladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, "Yaklaşan NATO Zirvesi'ne katılma şansım olacak. Zirvenin Ankara'da düzenlenmesi nedeniyle Türkiye'yi tebrik etmek istiyoruz." dedi.

Nawrocki, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Nawrocki, Türkiye ile Polonya arasındaki işbirliğinin stratejik önemi bulunduğunu ve iki ülke arasındaki işbirliklerinin değişik alanlarda geliştiğini, onlardan birinin de savunma sanayisi alanında olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki dostluğun asırlara dayandığını dile getiren Nawrocki, "Bugünkü temaslarımız bu tarihi, güzel ve dost temelinde kurulan ilişkilerimizin simgesidir. Yaklaşan NATO Zirvesi'ne katılma şansım olacak. Zirvenin Ankara'da düzenlenmesi nedeniyle Türkiye'yi tebrik etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Polonya Cumhurbaşkanı'ndan Ankara'da NATO Zirvesi tebriği - Son Dakika

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