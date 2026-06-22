Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika
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Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

22.06.2026 21:27
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Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 23-24 Haziran 2026 tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

(ANKARA) - Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 23-24 Haziran 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyaret kapsamında Türkiye ile Polonya arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağını bildirdi.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki mevcut iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirileceğini belirten Duran, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika

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