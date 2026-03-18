Polonya'da 16 Yaş Altı Öğrencilere Cep Telefonu Yasağı

Polonya'nın, 16 yaş altı öğrencilerin okullarda cep telefonu kullanmasını 1 Eylül'den itibaren yasaklayacağı belirtildi.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Polonya Eğitim Bakanı Barbara Nowacka, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin, çocukların ekran süresini ve sosyal medya kullanımını sınırlamaya yönelik adım atan ülkeler arasına katıldığını söyledi.

Okullar için kritik öneme sahip büyük bir yasal değişiklik üzerinde çalışmaları tamamladıklarını belirten Nowacka, bu düzenlemenin, 16 yaş altına yönelik olduğunu ve 1 Eylül'den itibaren okullarda cep telefonu kullanımının yasaklanmasıyla sonuçlanacağını dile getirdi.

Bakan Nowacka, okullarda telefon kullanımının norm haline gelemeyeceğini çünkü çocukların internete ne kadar bağımlı olduğunu gördüklerini vurguladı.

Avrupa, çocuklar için sosyal medya düzenlemelerine hız veriyor

AB ve üye ülkeler, internet ortamında kontrolsüz şekilde vakit geçirilmesi nedeniyle çocuk ve gençler için sosyal medya kısıtlaması getirmeye yönelik çalışmalarına hız verdi.

Bazı AB ülkelerinde çocukların sosyal medya platformlarına erişimini ebeveyn iznine bağlayan yasalar bulunurken, çoğu ülke sosyal medyaya yaş kısıtlaması getirme çalışmalarını sürdürüyor.

AB Komisyonu, İspanya örneğindeki gibi üye ülkelerin ulusal düzeyde çocukların korunması için sosyal medyaya kısıtlama getirme girişimlerine olumlu yaklaşıyor.

Komisyon, yaş doğrulama konusunda üye ülkelerle işbirliği içinde Birlik genelinde "uyumlu yaklaşım" geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.