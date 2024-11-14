Polonya'da ABD Füze Savunma Üssü Açıldı

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VARŞOVA, 14 Kasım (Xinhua) -- Polonya'nın kuzeyindeki Redzikowo'da ABD füze savunma üssü açıldı. Çarşamba günkü açılış törenine Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Mark Rutte katıldı.

"Aegis Ashore" olarak bilinen üs, NATO'nun daha geniş kapsamlı füze kalkanının bir parçası.

Kısa ve orta menzilli balistik füzeleri tespit edip önleyebilecek olan üs, NATO komutası ve ABD Avrupa Komutanlığı'na bağlı olacak.

Rus medyası Çarşamba günü Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a dayandırdığı haberinde Rusya'nın söz konusu konuşlandırmaya karşılık olarak eşitliği korumak için gerekli tedbirleri alacağı ve gerekli karşılığı vereceğini duyurdu.