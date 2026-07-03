Polonya'da Boğulma Olayları Artıyor - Son Dakika
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Polonya'da Boğulma Olayları Artıyor

03.07.2026 16:15
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Son rekor sıcaklıklar nedeniyle Polonya'da hazirandan bu yana 70 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Polonya'da son haftalarda rekor sıcaklıklar etkili olurken, haziran ayından beri 70 kişinin boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Polonya polisinin sitesinde yer alan ön verilere göre, 28 Haziran'da 40,5 derece ile ülkede tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı ve aynı gün ülkede 17 kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde haziran ayından bu yana toplam 70 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Polonya'da geçen yıl 292 kişi boğularak hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, yaz tatilinin başlamasıyla vatandaşlara daha dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

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