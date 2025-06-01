Polonya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin İkinci Turu Başladı

- Polonya'da halk cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu için sandık başında

VARŞOVA - Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başlarken, 21.00'de sona erecek.

Polonya'da 29 milyona yakın seçmen cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu için bugün sandık başına gidiyor. Oy verme işleminin yerel saatle 07.00'de başladığı ülkede sandıklar, 21.00'e kadar açık kalacak. Seçimlerde AB yanlısı, Vatandaş Platformu Partisi (Platforma Obywatelska) liderliğindeki koalisyon hükümetinin, liberal ve sol partilerin desteklediği Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ile ana muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi'nin (Prawo i Sprawiedliwosci) ve aşırı sağın desteklediği Ulusal Hafıza Enstitüsü Başkanı Karol Nawrocki yarışıyor.

Ülkede 5 yılda bir yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısı açıklanması bekleniyor. Polonya'da bir kişi en fazla iki kere cumhurbaşkanlığı görevine seçilebiliyor.

İlk turu Trzaskowski önde bitirmişti

Ülkede 18 Mayıs 2025 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Trzaskowski yüzde 31,36, Karol Nawrocki ise 29,54 oy almıştı. Hiçbir adayın yüzde 50 barajını geçememesi üzerine seçimler ikinci tura kalmıştı.

İlk tur seçimleri yüzde 67,31 ile 1995 yılından bu yana en yüksek katılımın gerçekleştiği seçim olmuştu.