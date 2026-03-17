Polonya'da Ehliyet İçin 139 Deneme

17.03.2026 16:38
Polonya'da bir sürücü adayı, 9 yılda 139 deneme ile yazılı ehliyet sınavını geçti.

Polonya'da bir sürücü adayının 9 yıl boyunca 139 denemede bulunarak yazılı ehliyet sınavından geçtiği ve bu süreçte yaklaşık 1800 avro harcadığı belirtildi.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, ülkenin güneyindeki Tarnow şehrinde 2017 yılından bu yana ehliyet almak için yazılı sınava giren sürücü adayı, geçen hafta 139'uncu denemesinde sınavı geçebildi.

Bu süreçte sınavı geçmek için yaklaşık 1800 avro harcayan aday, artık direksiyon sınavını geçmeye çalışacak.

Tarnow'daki sınav merkezinin müdürü Pawel Gurgul, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Bu kişi sınava girmekten vazgeçmedi. Bu da ehliyetin onun için çok önemli olduğunu gösteriyor." dedi.

Gurgul, adayın yazılı sınava hazırlanmak için tasarlanan uygulamanın deneme sürümünü kullandığını, tüm soruları içeren tam sürümü kullanmaya başladıktan sonra gelişme kaydettiğini ve bunun sonucunda sınavı geçtiğini ifade etti.

Tarnow'daki vaka alışılmadık olsa da Polonya için ulusal bir rekor değil. Polonya medyasındaki haberlerde, Piotrkow kasabasından bir sürücü adayının 17 yıl içinde 163 denemeden sonra yazılı ehliyet sınavını geçtiği belirtildi.

Tarnow'daki bir başka sürücü adayı ise direksiyon sınavına 58 kez girdi ancak sınavı hala geçemedi.

Polonya mevzuatında, adayların yazılı ve direksiyon sınavını kaç kez tekrar edebileceğine dair bir sınır bulunmuyor.

Kaynak: AA

Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
