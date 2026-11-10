Polonya'da Rus istihbaratının talimatıyla casusluk şüphesiyle 2 Ukraynalı tutuklandı

Polonya'da, Rus istihbarat servislerinin talimatıyla casusluk ve sabotaj faaliyetleri yürüttükleri şüphesiyle 2 Ukrayna vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

Polonya İç Güvenlik Ajansının (ABW) yazılı açıklamasına göre, kurumun Lodz şubesine bağlı görevliler, 3 Kasım'da Minsk Mazowiecki kentinde 2 Ukrayna vatandaşını gözaltına aldı.

Şüphelilerin kaldıkları yerler ile olayla bağlantılı diğer adreslerde arama yapıldı ve aramalarda bulunan veri depolama cihazlarına ve uyuşturucu maddelere el konuldu.

Soruşturma bulgularına göre şüpheliler, Rus istihbarat servislerinin talimatıyla Polonya genelindeki kritik altyapı ve askeri tesisleri gözetleme görevi yürüttü.

Savcı, gözaltına alınan iki kişi hakkında Polonya Cumhuriyeti'ne karşı yabancı bir istihbarat servisi adına casusluk faaliyetinde bulunma ve sabotaj eylemleri gerçekleştirme suçlamalarını yöneltti.

Bulgulara göre şüpheliler, olayların gerçek arka planının belirlenmesini zorlaştırmak için araçları kundaklamadan önce plakalarını Ukrayna ordusuna ait araçlarda kullanılan plakalara benzer şekilde değiştirdi.

Şüphelilerin kendilerine verilen görevleri yerine getirmeleri karşılığında kripto para da dahil olmak üzere ödeme aldıkları tespit edildi.

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar 10 yıldan müebbet hapse kadar ceza öngörüyor.

Savcının talebi üzerine mahkeme, 2 şüphelinin de 3 ay süreyle tutuklu yargılanmasına karar verdi.