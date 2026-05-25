Polonya'da bir yolcu treninin kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, ülkenin batısındaki Rogozno kentinden Poznan şehrine giden yolcu treni, bariyersiz geçitte bir kamyonla çarpıştı.
İtfaiye sözcüsü Marcin Halasz, çarpışmanın ardından kamyonun alev aldığını ve trenin raydan çıktığını söyledi.
Halasz, kamyon sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini ve 17 yolcunun hafif yaralandığını bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Polonya'da Tren-Kamyon Çarpışması: 1 Ölü, 17 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?