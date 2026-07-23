Polonya'dan Filistin'e Destek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polonya'dan Filistin'e Destek Çağrısı

23.07.2026 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin kaldırılmasını ve Filistin'e mali destek sağlanmasını istedi.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinin ortadan kaldırılması ve Filistin'e ait gümrük ile vergi gelirlerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Sikorski, Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan ile Varşova'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Polonya'nın 1988'den bu yana Filistin'in bağımsızlığını tanıdığını anımsattı.

Batı Şeria'da toprakların yasa dışı şekilde ele geçirilmesinin ve yerleşimci şiddetinin durdurulması gerektiğini belirten Sikorski, "Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinin ortadan kaldırılması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Sikorski, Batı Şeria'nın İsrail'in bir parçası olmadığını, tüm dinlere mensup kişilerin korunması ve ibadet yerlerine tam erişimlerinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Filistin yönetiminin mali kaynaklarına erişiminin yeniden sağlanması gerekliliğine değinen Sikorski, Filistin'e ait gümrük ve vergi gelirlerinin serbest bırakılmasını İsrail'den talep etti.

Sikorski, bu kaynakların Filistin yönetiminin etkin şekilde faaliyet göstermesine ve kamu görevlilerine maaş ödeyebilmesine imkan sağlayacağını söyledi.

İsrail ile Filistin'in üzerinde uzlaşılmış sınırlar temelinde barış içinde bir arada yaşamasını desteklediklerini dile getiren Sikorski, Filistin halkının barış içinde yaşama ve kültürel mirasının hukuki koruma altında olma hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Politika, Filistin, Polonya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya'dan Filistin'e Destek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı

18:38
Dominik Livakovic’in yeni takımı belli oldu İşte kazanılacak bonservis
Dominik Livakovic'in yeni takımı belli oldu! İşte kazanılacak bonservis
17:36
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
17:35
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş’ın ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş'ın ilk ifadesi
17:19
Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi
Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi
17:17
Bahçeli’nin “Hazine yardımı“ önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki
Bahçeli'nin "Hazine yardımı" önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki
16:13
Cemil Tugay’dan Ankara’da dikkat çeken ziyaret
Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 18:45:00. #7.12#
SON DAKİKA: Polonya'dan Filistin'e Destek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.