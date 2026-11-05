Polonya İç Güvenlik Ajansı, Rus istihbaratı şüphesiyle 6 kişiyi gözaltına aldı

Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW), Rus istihbarat servisleri adına faaliyet yürüttükleri ve Rusya'nın askeri kapasitesini güçlendirmeye yönelik girişimlerde bulundukları şüphesiyle 6 kişiyi gözaltına aldı.

ABW'nin yazılı açıklamasına göre, 21 Ekim-2 Kasım tarihlerinde yürütülen operasyonlar kapsamında Warmia-Mazurya, Pomeranya ve Büyük Polonya bölgelerinde 21 adreste arama yapıldı.

Operasyonda, Polonya aleyhine faaliyet gösteren organize suç örgütüne katılmak suçlamasıyla 5'i Polonyalı, 1'i Rus olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

Elde edilen delillerin, şüphelilerin Rus istihbarat servisleri adına faaliyet yürüttüklerini ve Rusya'nın askeri kapasitesini destekleyen girişimlere katıldıklarını ortaya koyduğu belirtildi.

Soruşturma bulgularına göre grup, mühimmat ve silah sistemlerinin üretiminde kullanılan önemli miktarda askeri amaçlı malzemeyi yasa dışı yollarla Rusya'ya ulaştırmayı amaçladı.

Bu tür faaliyetlerin Rus savunma sanayisini ve askeri kapasitesini güçlendirebileceği, dolayısıyla Polonya'nın güvenliği ve çıkarları açısından ciddi tehdit oluşturabileceği değerlendirildi.

Savcının talebi üzerine mahkeme, 4 şüpheli hakkında 3 ay süreyle tutuklama kararı verirken diğer 2 kişi hakkında tutuklama yerine adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.

ABW, soruşturmanın genişletilerek sürdüğünü ve olayın tüm yönlerinin aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.