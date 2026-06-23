Polonya, İspanya'dan Askeri Tanker Uçağı Satın Alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polonya, İspanya'dan Askeri Tanker Uçağı Satın Alıyor

23.06.2026 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya, Madrid'de MRTT-A330 askeri tanker uçağı alacaklarını duyurdu. 4 adet alım bekleniyor.

Polonya, dönüşümü ve montajı İspanya'nın başkenti Madrid'in Getafe ilçesindeki Airbus tesislerinde gerçekleştirilen MRTT-A330 tipi askeri tanker ve stratejik nakliye uçağı satın alacağını duyurdu.

Madrid'de bulunan Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, İspanyol mevkidaşı Margarita Robles ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, MRTT-A330 tipi uçak satın alacaklarını söyledi.

Önceki hükümetlerin bu uçakların satın alınması kararını geciktirdiğini dile getiren Kosiniak-Kamysz, ancak mevcut yönetimin, Avrupa Birliği tarafından savunma sanayisi üretimini artırmak ve üye devletler arasında ortak silah tedarikini teşvik etmek için oluşturulan mali araç SAFE aracılığıyla satın alma işlemini sürdürme kararı verdiğini açıkladı.

Kosiniak-Kamysz, uçak satın alımına ilişkin bir mutabakatın halihazırda imzalanmış olduğunu ve şimdi uygulamaya geçileceğini belirtti.

İspanyol sanayisinin işbirliğine minnettar olduğunu söyleyen Kosiniak-Kamysz, Polonya Silahlı Kuvvetlerinin bu uçaklara daha fazla ihtiyacı olması nedeniyle İspanya'nın MRTT-A330 uçağı alma sırasındaki yerini kendilerine devrettiğini kaydetti.

Kosiniak-Kamysz, ülkesinin satın alacağı uçak sayısı konusunda bilgi vermedi.

İspanyol basını ise Polonya hükümetinin MRTT-A330 uçaklarından 4 adet alacağını iddia etti.

Kaynak: AA

Havacılık, Politika, Savunma, İspanya, Polonya, Ekonomi, Madrid, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya, İspanya'dan Askeri Tanker Uçağı Satın Alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünye Kalesi Ziyarete Açıldı Ünye Kalesi Ziyarete Açıldı
Doğal gazı açarak intihar girişiminde bulunan şahıs hastanede tedavi altına alındı Doğal gazı açarak intihar girişiminde bulunan şahıs hastanede tedavi altına alındı
Çocukların maçında veliler birbirine girdi Çocukların maçında veliler birbirine girdi
Bayhan konserinde kaza: 3 yaralı Bayhan konserinde kaza: 3 yaralı
Trump, İran’a yine rest çekti: Anlaşmaya uymazlarsa yapmam gerekeni yaparım Trump, İran'a yine rest çekti: Anlaşmaya uymazlarsa yapmam gerekeni yaparım
Kanada’daki silahlı saldırıda polisin bir sivili vurduğu anlar kamerada Kanada'daki silahlı saldırıda polisin bir sivili vurduğu anlar kamerada

21:06
Okan Buruk gözünü Süper Lig’in yıldızına dikti
Okan Buruk gözünü Süper Lig'in yıldızına dikti
20:21
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
19:15
İki şehirde İHA alarmı Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
18:56
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB’yi ziyaret etti
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti
18:50
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat Ağır hapis cezası geliyor
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor
17:29
Fethiye’deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim
Fethiye'deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 21:57:29. #7.13#
SON DAKİKA: Polonya, İspanya'dan Askeri Tanker Uçağı Satın Alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.