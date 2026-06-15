Polonya, MiG-29'ları Ukrayna'ya Hala Teslim Etmedi - Son Dakika
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Polonya, MiG-29'ları Ukrayna'ya Hala Teslim Etmedi

15.06.2026 16:56
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Polonya, İHA teknoloji transferi tamamlanmadığı için MiG-29 uçaklarını Ukrayna'ya henüz vermedi.

Polonya'nın, insansız hava aracı (İHA) teknolojisi transferine ilişkin anlaşmanın henüz sonuçlanmaması nedeniyle MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya teslim etmediği bildirildi.

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, Radio Zet'e yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçaklarının henüz devredilmediğini belirterek, iki ülke arasında görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Polonya'nın kendi İHA kapasitesini geliştirirken Ukrayna'nın bilgi birikiminden yararlanmak istediğini ifade eden Tomczyk, İHA teknoloji transferi sürecinin tamamlanmasının ardından uçakların Ukrayna'ya teslim edileceğini vurguladı.

Polonya makamları, 1989'dan beri Polonya Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan ve yerlerini FA-50, F-16 ve F-35 savaş uçaklarına bırakan MiG-29'ların kalan kısmını Ukrayna'ya devretmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz de Aralık 2025'te yaptığı açıklamada, savaş uçakları karşılığında Ukrayna'dan İHA ve füze teknolojileri almayı beklediklerini belirterek, "Dayanışma ilişkisi karşılıklı olmalıdır. Ukraynalılar, olumlu ilişkiler içinde olduğumuz ülkeler arasında İHA konusunda en ileri seviyedeki ülkedir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Ukrayna Hava Kuvvetlerinin envanterinde halihazırda yaklaşık 40 MiG-29 savaş uçağı bulunuyor. Ukrayna, 2022'de Rusya ile başlayan savaşın ardından Polonya'dan 14 ve Slovakya'dan 13 MiG-29 savaş uçağı almıştı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Teknoloji, Politika, Savunma, Polonya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya, MiG-29'ları Ukrayna'ya Hala Teslim Etmedi - Son Dakika

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