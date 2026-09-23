Polonya ordusuna göre Rus Mi-8, Braniewo kuzeyinde hava sahasını 42 saniye ihlal etti

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait Mi-8 tipi helikopterin ülke hava sahasını 42 saniye boyunca ihlal ettiğini bildirdi.

Komutanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Polonya'nın kuzeyindeki Braniewo kentinin kuzeyinde Kaliningrad Bölgesi'nden uçuş gerçekleştiren Mi-8 tipi helikopterin, yerel saatle 11.08'de Polonya hava sahasına yaklaşık 300 metre girdiği ve burada 42 saniye kaldığı belirtildi.

Helikopterin uçuşunun Polonya Silahlı Kuvvetlerinin radar sistemleri tarafından gözlemlendiği aktarılan açıklamada, savaş uçaklarının havalandırıldığı, karadaki kuvvet ve unsurların hazır durumda tutulduğu kaydedildi.

Olayın niteliğinin Rusya'nın Polonya hava savunmasının hazırlık durumunu bir kez daha test ettiğine işaret ettiği vurgulandı.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinde görev yapan personelin hava sahasının güvenliğini sağlamak üzere 24 saat gözetim yaptığı ve sürekli hazır durumda bulunduğu ifade edildi.