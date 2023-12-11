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Polonya Parlamentosu Donald Tusk'u başbakan olarak aday gösterdi - Son Dakika
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Polonya Parlamentosu Donald Tusk'u başbakan olarak aday gösterdi

Polonya Parlamentosu, mevcut lider Mateusz Morawiecki'nin güven oylamasını kaybetmesinin ardından Donald Tusk'un başbakan olması yönünde oy kullandı. Tusk, 201'e karşı 248 oyla bir sonraki başbakan olarak aday gösterildi. Yeni başbakanın kabinesini yarın sunması ve parlamentodan güvenoyu alması bekleniyor.

Polonya Parlamentosu Donald Tusk\'u başbakan olarak aday gösterdi
11.12.2023 - 21:37,
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Polonya Parlamentosu, mevcut lider Mateusz Morawiecki'nin güven oylamasını kaybetmesinin ardından Donald Tusk'un başbakan olması yönünde oy kullandı.

Morawiecki hükümetinin güven oylamasını kaybetmesinin ardından Polonya parlamentosu, Donald Tusk'un başbakan olması yönünde oy kullandı.

Tusk, 201'e karşı 248 oyla bir sonraki başbakan olarak aday gösterildi.

Yeni başbakanın kabinesini yarın sunması ve parlamentodan güvenoyu alması bekleniyor.

Bu hafta göreve başlaması beklenen Tusk, daha önce 2007-2014 arasında Polonya başbakanı ve daha sonra da Avrupa Konseyi Başkanı olarak görev yapmıştı.

Morawiecki'nin Hukuk ve Adalet (PiS) partisi 15 Ekim'deki seçimlerde çoğunluğu kazanamamıştı.

PiS'in müttefiki olan Cumhurbaşkanı Andrzej Duda yine de Morawiecki'yi hükümeti yönetmesi için aday göstermişti.

Parlamento, Morawiecki hükümeti için parlamentoda yapılan oylamada güven oyu alamamıştı.

Böylece Morawiecki hükümetinin sekiz yıllık iktidarı sona ermişti.

Kaynak: AA
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