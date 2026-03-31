Polonya, Patriot sistemlerini başka yere göndermeyecek

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ABD'nin Polonya'dan Patriot hava savunma sistemlerini Orta Doğu'ya konuşlandırmasını istediğine dair haberlerin ardından bu yöndeki iddiaları reddetti.

Polonya'nın Rzeczpospolita gazetesinin haberine göre ABD, Polonya'dan bir Patriot bataryasını, İran ile artan füze gerilimi kapsamında Orta Doğu'ya göndermesini gayriresmi olarak gündeme getirdi.

Polonya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Janusz Sejmej, Rzeczpospolita'ya yaptığı açıklamada, ABD'nin bu konuda herhangi bir baskı yapmadığını belirtti.

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz, haberin yayımlanmasının ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Kosiniak-Kamysz, paylaşımında, Polonya'nın güvenliğinin mutlak öncelik olduğunu belirterek "Patriot bataryalarımız Polonya hava sahasını ve NATO'nun doğu kanadını korumaya hizmet ediyor. Bu konuda hiçbir değişiklik yok ve onları başka bir yere konuşlandırmayı planlamıyoruz. Müttefiklerimiz burada ne kadar önemli görevler üstlendiğimizi çok iyi biliyor ve anlıyor." ifadelerini kullandı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, İran'a asker göndermeyeceklerini bildirmişti.