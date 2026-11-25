Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Rus füzelerinin Ukrayna hava sahasındayken NATO ülkelerince vurulmasına yönelik tartışmaların sürdüğünü ancak müttefik ülkeler arasında bu adım için yeterli hazırlık ve kararlılık bulunmadığını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz, RMF FM radyosuna verdiği röportajda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Polonyalı pilotların ülke hava sahasına giren nesneleri vurma yetkisine sahip olduğunu belirten Kosiniak-Kamysz, bu konuda emirlerin birkaç kez verildiğini, pilotların gerekli imkan ve izne sahip olmaları halinde silah kullanabileceklerini söyledi.

Polonya'nın Rusya ile savaş halinde olmadığını ve NATO üyesi ülkelerden hiçbirinin böyle bir durum ilan etmediğini aktaran Kosiniak-Kamysz, mevcut koşulların operasyonel açıdan farklı kurallar gerektirdiğini dile getirdi.

Rus füze ve İHA'larının Ukrayna hava sahasındayken vurulması gerekip gerekmediğine ilişkin tartışmaların sürdüğünü ifade eden Kosiniak-Kamysz, bu tür adımlar için müttefik ülkeler arasında yeterli hazırlık ve kararlılık görmediğini vurguladı.

Kosiniak-Kamysz, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya sağladığı askeri desteğin önemine dikkati çekerek, bu destek olmadan Ukrayna'nın ayakta kalamayacağını kaydetti.

Polonya sınırına yakın bölgelerde dolaşan füzelerin ülkeyi tehdit ettiğini ve Polonya hava sahasından da geçebileceğini aktaran Kosiniak-Kamysz, Ukrayna'nın bu füzelerin tamamını düşüremediğini ancak kendi topraklarındaki her füzeye karşı mücadele ettiklerini söyledi.

Kosiniak-Kamysz, ülkesinde kalıcı bir ABD askeri üssü kurulmasına ilişkin kararın ilerleyen günlerde alınmasının beklendiğini, pozitif karar verilmesi durumunda üssün Polonya'nın batısında kurulmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Polonya'nın doğusunda uçuşa yasak bölge hazırlığı

Polonya basınındaki haberlere göre, Polonya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, ülkenin doğu sınırı boyunca sınır hattından iç kesimlere doğru birkaç on kilometre genişliğinde bir bölgede uçuşları yasaklamaya yönelik bir düzenleme hazırladıklarını bildirdi.

Tomczyk, aralık sonu veya gelecek yılın başında yürürlüğe girmesi hedeflenen düzenlemeyle oluşturulacak uçuşa yasak bölgenin, şüpheli hava araçlarının gerektiğinde etkisiz hale getirilmesi için askeri pilotlara ek bir dayanak sağlayacağını vurguladı.

Polonyalı yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sırasında 20 Kasım'da Polonya hava sahasını ihlal ederek ülke topraklarına düşen 3 cismin Rusya'ya ait seyir füzeleri olduğunu ve füze kalıntılarının bulunduğunu açıklamıştı.

NATO, bu gelişme üzerine Polonya'ya bir AWACS erken uyarı uçağı konuşlandırma kararı almıştı.