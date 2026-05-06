Polonya-Türkiye Rektörler Forumu Yolda
06.05.2026 13:35
YÖK heyeti, 8 Mayıs'ta Polonya'da rektörler forumuna katılacak ve akademik işbirliği oluşturacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında rektörlerden oluşan heyet, 8 Mayıs'ta Polonya'da düzenlenecek "2. Polonya-Türkiye Rektörler Forumu"na katılacak.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Türk yükseköğretimi, uluslararasılaşma stratejisi kapsamında Polonya ile akademik ilişkileri güçlendirmek amacıyla önemli bir diplomasi trafiğine hazırlanıyor.

Özvar başkanlığında çok sayıda rektörden oluşan heyet, "2. Polonya-Türkiye Rektörler Forumu"na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 7-9 Mayıs'ta Polonya'yı ziyaret edecek.

Polonya'nın Gdansk kentinde 8 Mayıs'ta düzenlenecek forumda, yapay zekadan savunma teknolojilerine, Erasmus hareketliliğinden ortak diploma programlarına kadar birçok stratejik başlık ele alınacak.

Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen, geçen yıl ilk forumun devamı niteliğindeki zirve, bu yıl Gdansk Üniversitesi'nde yapılacak. Ziyarette ayrıca, Türk ve Polonya üniversiteleri arasında çok sayıda ikili anlaşmanın da yapılması amaçlanıyor.

Ziyaret kapsamında YÖK ile Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı arasında "Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" da imzalanacak.

Mutabakat zaptıyla iki ülke arasında ortak diploma programları, akademik hareketlilik, araştırma projeleri ve yükseköğretim sistemlerinin uyumlaştırılması başta olmak üzere pek çok alanda yeni bir dönem başlayacak.

Kaynak: AA

