Polonya ve Baltık Ülkelerinden Güçlü İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polonya ve Baltık Ülkelerinden Güçlü İşbirliği

25.02.2026 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya, Litvanya ve Letonya, dış sınır güvenliğini artırmak için işbirliğini güçlendirecek.

Polonya, Litvanya ve Letonya'nın dış sınırlarının güvenliğini güçlendirme ve hibrit tehditlerle mücadele etme amacıyla işbirliğini güçlendireceği belirtildi.

Litvanya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene ve Letonya Başbakanı Evika Silina, "Dış Sınır Güvenliği ve Hibrit Tehditlere Karşı Koyma Konusunda Güçlendirilmiş İşbirliği" konulu ortak deklarasyonu kabul etti.

Hükümetin açıklamasında görüşüne yer verilen Litvanya Başbakanı Ruginiene, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizdeki ülkeler, hibrit tehditler şeklinde ortak ve sürekli gelişen bir zorlukla karşı karşıya. Düşmanca rejimlerin devletlerimizden birine karşı denediği taktiklerin kısa süre içinde diğerlerine de uygulandığını açıkça görüyoruz. Bu durum, gelişmiş bilgi ve uzmanlık paylaşımından ortak tatbikatlara ve koordineli müdahale mekanizmalarına kadar işbirliğimizi yeni bir seviyeye taşımamızı gerektiriyor. Bunlar yalnızca bizim ulusal sınırlarımız değil, Avrupa Birliği'nin dış sınırlarıdır ve birlikte hareket ederek onları daha etkili şekilde koruyabiliriz."

Deklarasyon, kara, deniz ve havada göç, kaçakçılık ve diğer organize suç türleri de dahil olmak üzere karma tehditlere karşı dış sınırların güvenliğini sağlamak için işbirliğinin güçlendirilmesini öngörüyor.

Taraflar, deklarasyon kapsamında hazırlık, ortak eylem ve müdahale alanlarında birlikte hareket etme niyetlerini bildirirken, Rusya ve Belarus kaynaklı hibrit saldırılara ilişkin bilgi ve analiz paylaşımında bulunmayı, ayrıca dış sınır kontrolü ve sınır kapılarının yönetimi alanlarında istişare yapmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Litvanya, Letonya, Polonya, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya ve Baltık Ülkelerinden Güçlü İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mohamed Salah’ın genç halini görenler inanamıyor Mohamed Salah'ın genç halini görenler inanamıyor
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor Seyahat süresi 2 saate düşecek 6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür
Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
Şehit Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze programı netleşti Şehit Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze programı netleşti
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var

23:14
Türkiye’de dillerden düşmeyen şarkı, Tokyo sokaklarında duyuldu
Türkiye'de dillerden düşmeyen şarkı, Tokyo sokaklarında duyuldu
22:42
Son videosunu yayınlayıp intihar etti
Son videosunu yayınlayıp intihar etti
22:25
Cüneyt Özdemir Meksika’dan ayrıldı
Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı
22:10
AK Partili Tayyar’dan iktidara “Öcalan“ uyarısı
AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı
21:54
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
21:46
Esenyurt’ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
Esenyurt'ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 23:28:55. #.0.4#
SON DAKİKA: Polonya ve Baltık Ülkelerinden Güçlü İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.