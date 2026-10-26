Polonya ve Vietnam, 2026-2030 dönemi için stratejik ortaklığı kararlaştırdı - Son Dakika
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Polonya ve Vietnam, 2026-2030 dönemi için stratejik ortaklığı kararlaştırdı

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Vietnam Başbakanı Le Minh Hung ile Polonya Başbakanı Donald Tusk, Hanoi'de ilişkileri 2026-2030 için Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldı. Liderler, enerji ve dijital dönüşümde işbirliğini görüşerek ikili ticareti 2030'a kadar 6 milyar dolara çıkarmayı hedefledi.

Vietnam Başbakanı Le Minh Hung ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, ikili ilişkilerini Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldı.

Vietnam News'ün haberine göre, ülkeyi ziyaret eden Tusk, başkent Hanoi'de Vietnamlı mevkidaşı Hung ile bir araya geldi.

2026-2030 döneminde ikili ilişkilerinin güçlendirilmesi için Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltme kararı alan liderler, bu kapsamda enerji, kalkınma, akıllı tarım, dijital dönüşüm, uzay teknolojileri, stratejik altyapı gibi alanlarda işbirliği konusunu görüştü.

Hung ve Tusk, Avrupa Birliği (AB) ile Vietnam arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında ekonomik ilişkileri derinleştirme ve ikili ticaret hacmini 2030'a kadar 6 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Liderler, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve AB'nin stratejik ortaklığı kapsamında Polonya ve Vietnam'ın ortak çıkar alanlarının geliştirilmesi, tedarik zincirlerinin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi alanlarda işbirliğini derinleştireceğini kaydetti.

Hung ve Tusk, deniz güvenliği ve seyrüsefer serbestisinin önemini vurgulayarak çatışmaların, anlaşmazlıkların barışçıl yolla çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA
Dijital DönüşümDonald TuskPolitikaPolonyaVietnamEnerjiGüncelDünyaSon Dakika

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