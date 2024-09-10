Ayı Saldırısından Son Anda Kurtulan Turist

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Polonyalı turist ayı saldırısında son anda kurtuldu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde kış mevsimine kadar yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Nemrut Krater Gölü civarında bulunan anne ve yavru ayılar, Polonyalı turistin çadırına saldırdı.

Sebastian isimli Polonyalı turist, kamp yapmak için Nemrut Krater Gölüne gitti. Havanın kararması ile birlikte çadırını kuran turist bir anda anne ve yavru ayıları karşısında gördü. Ne yapacağını şaşıran turist, bağırarak ayıları kaçırmaya çalışsa da başarılı olamadı ve ayılar çadıra saldırdı.

O esnada kalderada bulunan küçük göl civarında doğa ve uzay gözlemciliği yapan Dr. Cihan Önen, yabancı birinin bağırışlarını duyduğunu söyledi. Turiste yardımcı olup ayıları oradan uzaklaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Önen, "Arkadaşım Mustafa Uçak ile birlikte akşam saatlerinde kalderadan eve doğru gitmeye hazırlanıyorduk. Bir kişinin bağırışlarını duyunca hemen sesin geldiği yöne yöneldik. Polonyalı turist, çadırına saldıran ayıları bağırarak uzaklaştırmaya çalışıyordu ve oldukça korkmuş bir haldeydi. Anne ve yavru ayılar, çadıra saldırmışlardı. Turistin yanına giderek ona bu bölgede ayı popülasyonunun çok fazla olduğunu ve buranın tehlikeli olabileceğini söyledik" dedi.