Polyak Eynez İşçileri İçin Sendika Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polyak Eynez İşçileri İçin Sendika Talebi

23.02.2026 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağımsız Maden İş Sendikası, işçilerin haklarının teminat altına alınmasını istedi.

(ANKARA) - Bağımsız Maden İş Sendikası, Polyak Eynez Madencilik AŞ işçilerinin ücret ve diğer haklarının teminat altına alınmasını istedi.

Sendikadan yapılan açıklamada, Özyeğin ailesine ait FİBA Holding'in, Polyak Eynez Madencilik AŞ'deki yüzde 70 hissesini geçen aralık ayında Çinli Qitahie Longcoal Mining şirketine devrettiği belirtildi.

Devir işlemi öncesinde işletmede yaklaşık 3 bin maden işçisinden, bin 700'ünün hakları ödenerek toplu olarak işten çıkarıldığı; devir sonrasında mevcut durumda Çinli şirket bünyesinde bin 243 işçinin ise çalışmaya devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketin devir sürecinde işçilerin özlük haklarına dair iki firma arasında uyuşmazlıklar yaşandığı ve devralan yeni şirketin bu haklara ilişkin herhangi bir teminat gösteremediği ifade edilmektedir. Kamuoyundaki iddialar, Polyak Maden işletmesinin FİBA Holding'den Çinli Qitahie şirketine 100 lira gibi sembolik bir bedelle devredildiği yönündedir. Ancak işletme içerisinde en az 60 milyon avro değerinde malzeme bulunması, devir sürecinin şaibeli olduğu kuşkusunu güçlendirmektedir."

"Tüm işçilerin işten çıkarılması veya ücretsiz izne çıkarılma riski çok yüksektir"

Şirket; işçilerin başta ücretleri olmak üzere kıdem, ihbar ve diğer işçilik alacaklarına dair hiçbir teminat sunmamaktadır. Mevcut koşullarda üretimin sürdürülmesi, tamamen güvencesiz bir çalışma ortamı yaratmaktadır. Bu noktada Rekabet Kurumu ve ruhsat devrini gerçekleştiren MAPEG'in devir işlemini mali ve teknik yeterlilik açısından yeniden incelemesi elzemdir. Özellikle ilk ay maaşlarını dahi ödeyemeyen bir şirketin; madencilik gibi ağır ve tehlikeli bir iş kolunda üretim ve yönetim organizasyonunu nasıl sürdüreceği ciddi endişe konusudur. Bölgesel ekonomi ve Kınık havzasındaki sosyal yapı ciddi risk altındadır, tüm işçilerin işten çıkarılması veya ücretsiz izne çıkarılma riski çok yüksektir.

Polyak Eynez maden ocağı; deniz seviyesinin altında yer alan, deprem riski taşıyan, metan gazı seviyesi yüksek ve tavan basıncı nedeniyle ileri düzey mühendislik çalışması gerektiren kritik bir işletmedir. Yeni işletmeci Çinli şirketin devir sonrası izlediği üretim politikaları, bu teknik zorluklarla başa çıkabilecek yetkinliğe sahip olmadığını ortaya koymuştur. Madencilere hem işçi sağlığı ve iş güvenliğini tehlikeye atacak çalışma koşulları dayatılmakta hem de mali haklarına dair güvence verilmemektedir.

Taleplerimiz; ücretlerin ve promosyonların ödenmesi, maaş günlerinin netlik kazanması, içeride uzun yıllardır çalışan maden işçilerinin kıdem ihbar başta olmak üzere tüm haklarının teminat altına alınmasıdır."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sendika, Ekonomi, Güncel, Eynez, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polyak Eynez İşçileri İçin Sendika Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe

17:30
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
17:24
Trump’tan Meksika’yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 18:00:02. #7.11#
SON DAKİKA: Polyak Eynez İşçileri İçin Sendika Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.