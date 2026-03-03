Polyak İşçilerine Yapılan Müdahale Kınandı - Son Dakika
Son Dakika

Polyak İşçilerine Yapılan Müdahale Kınandı

03.03.2026 01:49
CHP'li Karasu, Polyak Madencilik işçilerine yönelik müdahaleleri insanlık onuruna aykırı buldu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Polyak Madencilik işçilerine yönelik müdahaleye ilişkin, "İzmir Kınık'ta, Polyak Madencilik işçilerine, haklarını aradıkları için TOMA, biber gazı ve Bağımsız Maden-İş Sendikası emekçilerine gözaltılar, insanlık onuruna aykırıdır! 11 gündür ödenmeyen ücretleri için iş bırakan madenciler, haklarını aramak isterken gazla, gözaltıyla, baskıyla karşılaşıyor." dedi.

Karasu, sosyal medya hesabından Polyak Madencilik işçilerine yönelik yapılan müdahaleye ilişkin açıklamada bulundu. Karasu, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Kınık'ta, Polyak Madencilik işçilerine, haklarını aradıkları için TOMA, biber gazı ve Bağımsız Maden-İş Sendikası emekçilerine gözaltılar, insanlık onuruna aykırıdır! 11 gündür ödenmeyen ücretleri için iş bırakan madenciler, haklarını aramak isterken gazla, gözaltıyla, baskıyla karşılaşıyor. İşçiler, hak ettiklerini istiyor ve hakları için mücadele veriyor. Türkiye'nin neredeyse tüm maden havzalarında aynı tablo var: Sivas'ta, Zonguldak'ta, İzmir'de, Manisa'da… Belirsizlik, güvencesizlik, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin zayıflatılması, yerin yüzlerce metre altında pamuk ipliğine bağlı hayatlar herkes için bir anlam ifade etmelidir."

Şunu herkes bilmelidir ki; emeğin en çıplak sömürüsü, yeraltından yer yüzüne görünür olanıdır. Bugün Türkiye'de #madencilik sektörü, bu gerçeği yeniden hatırlatıyor. Soma'dan Ermenek'e, İliç'ten Kınık'a uzanan çizgi; işçi sağlığı - iş güvenliği ve emek politikalarının AKP iktidarı tarafından piyasaya terk edilmesinin ağır sonucudur. Madenci; karanlığın içinde çalışır, ülkenin enerjisini ve hammaddesini çıkarır. Karşılığında güvenceli çalışma, insan onuruna yaraşır adil ücret, güçlü toplu sözleşme ve yaşama hakkı ister.

Bu talepler suç değildir! Hele ki gazla, TOMA'yla bastırılacak bir hak arayışı asla değildir! Maden ocaklarında vahşi bir kar düzeni kurulmuşsa, bunun karşısında kamusal denetim, sendikal örgütlenme ve güçlü işçi sağlığı ve iş güvenliği politikaları yükselmelidir. Polyak işçileri yalnız değildir. Madencinin alın teri bu ülkenin onurudur."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Madencilik, Karasu, Güncel, Son Dakika

