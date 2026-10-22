Pompalı tüfekle öldürülen 22 yaşındaki kadının cenazesi Adana Kozan\'da defnedildi

Pompalı tüfekle öldürülen 22 yaşındaki kadının cenazesi Adana Kozan'da defnedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesinde Dağılcak Mesire Alanı'nda pompalı tüfekle hayatını kaybeden 22 yaşındaki kadın için Kozan Asri Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Ailesi, yakınları ve vatandaşların katıldığı törende kılınan namazın ardından kadının cenazesi defnedildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, pompalı tüfekle öldürülen 22 yaşındaki kadının cenazesi toprağa verildi.
Dağılcak Mesire Alanı'nda, dün G.F. tarafından pompalı tüfekle ateş açılması sonucu hayatını kaybeden Sevda Dinler'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Kozan Asri Mezarlığı'na götürüldü.
Buradaki cenaze törenine, Dinler'in ailesi ve yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.
Kılınan namazın ardından Dinler'in cenazesi defnedildi.
Dağılcak Mesire Alanı'nda dün kız kardeşi ve bir arkadaşıyla piknik yapan Sevda Dinler, yanına gelen G.F'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından otomobille kaçmaya çalışan G.F. yakalanmıştı.
Kaynak: AA
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