Pompeiopolis'te İki Afrodit Heykeli Bulundu - Son Dakika
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Pompeiopolis'te İki Afrodit Heykeli Bulundu

Kastamonu'daki Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazılarda iki Afrodit heykeline ulaşıldı.

20.12.2024 11:48
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazılarda iki Afrodit heykeline ulaşıldı.

Zımbıllı Tepe mevkisindeki tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti olan Pompeiopolis'te 2006'da başlayan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında yürütülüyor.

Tiyatronun bitişiğindeki Odeon (konser salonu) olarak adlandırılan bölümde devam eden kazılarda iki Afrodit heykelinin parçalarına rastlandı. Heykellerden birinin başı, diğerinin ise gövdesi gün yüzüne çıkarıldı.

Doç. Dr. Eliüşük, gazetecilere, bu yıl hem villa hem de tiyatroda eş zamanlı kazı ve restorasyon çalışması yürüttüklerini söyledi.

Tiyatronun hemen yanında bulunan odeonda kazı çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını anlatan Eliüşük, "2,5 aydır bu alanda çalışıyoruz. Odeonda 2 metre kalınlığında kül tabakası kazdık. Bu da ne yazık ki antik kentte görmek istemediğimiz bir durum. Çünkü mermer yakılarak kireç elde ediliyor. Buradaki odeonda da oturma sıralarının hepsinin neredeyse kireç haline dönüştürüldüğünü anladık. Oturma sıralarından günümüze ulaşan kalıntı çıkmadı. Sadece birkaç parça bulduk." dedi.

Yapının tuğla ağırlıklı ana kayaya oturtulmuş bir yapı olduğunu belirten Eliüşük, tuğla duvarlarının üzerinin ise mermerle kaplandığını, birkaç yerde de duvar resimlerini gördüklerini dile getirdi.

Yapıda iki heykel bulduklarına işaret eden Eliüşük, şunları kaydetti:

"Her ikisi de Afrodit heykeline ait. Afrodit heykelinin başı ile küçük şekilde yapılmış başka Afroditeyi tespit ettik. Bu alanda kazılarımız ay sonuna kadar devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında hem tiyatronun hem de odeonun rölöve, restorasyon ve resesyon projeleri hazırlanacak. 2025 yılında da bulunan yapılarda restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu sayede hem görsellik hem de ülkemizin kültürel mirasına iki yapı kazandırılmış olacak."

"Pompeipolis Antik Kenti, Karadeniz'in en büyük kazısıdır"

Kazı alanını ziyaret eden Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise tiyatronun büyük bölümünün kazı ekibi tarafından ortaya çıkarıldığını söyledi.

Odeonda da ciddi çalışma yürütüldüğüne dikkati çeken Arslan, "İnşallah önümüzdeki yıllarda ziyaretçiler için önemli bir alan oluşacak. Pompeipolis Antik Kenti, Karadeniz'in en büyük kazısıdır, en büyük antik kentidir. Turizm rotasında da çok önemli yer tutacak. Taşköprü, hatta Kastamonu bölgesi önemli bir turizm alanına kavuşmuş olacak." ifadesini kullandı.

"Pompeiopolis, Karadeniz'in Efes'i olacak"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kerem Seven de Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazıların büyük titizlikle devam ettiğini anlatarak, "Yakın gelecekte Pompeiopolis, Karadeniz'in Efes'i olacak, bölge ekonomisine nefes verecektir. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un Kastamonu ziyaretinde verdiği bir söz vardı, bu sözü tutmuştur. Şu ana kadar gelen ödeneklerin toplamından daha fazla ödenek, Pompeiopolis kazısı için gelmiştir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pompeiopolis'te İki Afrodit Heykeli Bulundu - Son Dakika

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