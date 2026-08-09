Porsuk Çayı'na itilme olayı
Eskişehir'de Okan K., tanımadığı biri tarafından Porsuk Çayı'na itildi, hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tanımadığı biri tarafından Porsuk Çayı'na itilen kişi hastanede tedavi altına alındı.
Deliklitaş Mahallesi Kafadar Sokak'ta Porsuk Çayı kenarında telefonla konuşan Okan K. (41), bölgede otopark işletmeciliği yapan Murat K. (38) tarafından suya itildi.
Çevredekilerin yardımıyla baygın halde sudan çıkarılan Okan K, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, Okan K'yi Porsuk Çayı'na iten Murat K'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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