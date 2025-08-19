Porsuk Çayı\'ndaki Kirlilik Tepki Topladı

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı çevresindeki kirlilik tepkilere neden oluyor.

Ahmet Kanatlı Caddesi ile Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nin kesiştiği bölgeden geçen Porsuk Çayı'nın kenarında oturanların, yeşil alana bıraktıkları gıda ve içecek ambalajları, çevre sakinlerinin tepkisini topladı.

Mahalle sakinleri, belediye görevlilerinin yeşil alanı temizlemesine karşın akşam saatlerinde bölgede vakit geçiren kişilerin ambalajlarını atmamalarını istiyor.