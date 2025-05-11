Port Sudan'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

PORT Sudan Sivil Otoritesi, ülkenin geçici başkenti konumundaki Port Sudan'da 5 Mayıs'ta düzenlenen saldırıda yakıt depolarının hedeflenmesi sonucu başlayan yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Sivil Savunma Otoritesi Müdürü Osman Ata, yaptığı açıklamada, "Port Sudan'daki stratejik depolardaki ve çeşitli yerlerdeki tüm yangınlar, tamamen kontrol altına alındı." dedi.

Ata, büyük miktardaki petrol rezervi nedeniyle çalışmanın son derece karmaşık koşullar altında yapıldığını belirtti.

Yangın söndürme çalışmalarının, yoğun köpük malzemelerinin de sıkıldığı iyi düşünülmüş plana göre yürütüldüğünü kaydeden Ata, çalışanların morallerini yüksek tutarak çaba sarf ettiklerini söyledi.

Ata, "Sivil savunma güçleri, tüm risklerle yüzleşmeye ve kayıpları en aza indirmek için bunlarla yüksek düzeyde profesyonellikle başa çıkmaya hazır." ifadesini kullandı.

Sudan Enerji ve Petrol Bakanlığından 5 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusunda bulunan Port Sudan'daki stratejik depolara "terörist saldırı" düzenlendiği ifade edilmişti.

Açıklamada, saldırı sonucunda gaz yağı depolarında başlayan ve yakıt dolu depolara yayılan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.