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Portakal ismi verilen leylek 4 yıldır çok sevildiği mahalleye geliyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde "portakal" ismi verilen ve mahalleli tarafında çok sevilen leylek 4 yıldır aynı mahalleye gelip, aynı noktaya yuva yapıyor.

Baharın gelmesiyle birlikte leyleklerin göçü de mart başı itibariyle başladı. Kozan'ın Acarmantaş Mahallesine de 4 yıldır aynı leylek geliyor. Narenciye diyarı olan Acarmantaşlılar 4 yıldır kendilerini terk etmeyip sürekli aynı yuvaya gelen leyleğe "Portakal" ismini verdi. Leylek mahallede ilgi odağı oldu.

Leylekler elektrik direğine kurdukları yuva ile mahallenin gözdesi oldu.

Hatice Köseli, "Leylekler 4 yıldır geliyor. Kışları gidiyor, yazları gelip burada yavruluyorlar. Köyümüzün simgesi oldular. Önce erkek leylek geliyor yuvayı yapıyor sonra dişi geliyor. Burası narenciye ile ünlü bir mahalle olduğu için leyleğin ismini de portakal leylek koyduk. Onları çok seviyoruz" dedi.