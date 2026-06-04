Portekiz, BM Güvenlik Konseyi'nde Geçici Üye - Son Dakika
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Portekiz, BM Güvenlik Konseyi'nde Geçici Üye

Portekiz, BM Güvenlik Konseyi\'nde Geçici Üye
04.06.2026 11:26
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Cumhurbaşkanı Seguro, uluslararası hukuku savunacak ve barış için çalışacaklarını duyurdu.

LİZBON, 4 Haziran (Xinhua) -- Portekiz Cumhurbaşkanı Antonio Jose Seguro, ülkesinin BM Güvenlik Konseyi'ndeki görev süresi boyunca uluslararası hukuku kararlılıkla savunacağını ve barış, güvenlik ile sürdürülebilir kalkınmayı ilerletmek için çalışacağını söyledi.

Seguro çarşamba günü yaptığı açıklamada, Portekiz'in BM Güvenlik Konseyi'ne geçici üye olarak seçilmesinin, ülkesinin çok taraflılığa olan bağlılığının ve BM'ye verdiği desteğin uluslararası alanda gördüğü takdiri yansıttığını belirtti.

Çarşamba günü BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamayla iki yıllığına geçici üye seçilen Portekiz'in görev süresi, 1 Ocak 2027'de başlayacak ve 31 Aralık 2028'e kadar devam edecek.

Seguro, Portekiz'in Güvenlik Konseyi'ndeki görev süresi boyunca uluslararası hukuku savunacağını, barışı, güvenliği ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik edeceğini ifade ederken, tüm ülkelerle yapıcı diyalog ve işbirliği içinde olacağını belirtti.

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro ise söz konusu seçimi "Portekiz'in uluslararası siyaset arenasının en büyük sahnesinde elde ettiği önemli bir başarı" olarak nitelendirerek, insan haklarının savunulması, yoksullukla mücadele ve sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesi süreçlerinde diyalog ve işbirliğini destekleme taahhüdünde bulundu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Portekiz, BM Güvenlik Konseyi'nde Geçici Üye - Son Dakika

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