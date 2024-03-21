Portekiz Cumhurbaşkanı Luis Montenegro'u Başbakan Atadı - Son Dakika
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Portekiz Cumhurbaşkanı Luis Montenegro'u Başbakan Atadı

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, erken genel seçimlerin ardından Demokratik İttifak'ın lideri Luis Montenegro'u başbakan olarak atadı. Montenegro, Sosyalist Parti'nin istifa etmesiyle gerçekleşen seçimlerde birinci parti olan AD'nin lideri olarak göreve başladı. AD'nin azınlık hükümeti kurabilmesi için aşırı sağcı Chega'nın desteğine ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

21.03.2024 04:01  Güncelleme: 04:02
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Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, ülkede 10 Mart'ta yapılan erken genel seçimlerin ardından sağ partilerin ittifakından oluşan Demokratik İttifak'ın (AD) lideri Luis Montenegro'yu başbakan atadı.

Erken genel seçimlerin sonucunda 230 sandalyeli Meclis'te 80 milletvekili çıkararak birinci parti olan AD'nin ve Sosyal Demokrat Partinin (PSD) lideri 51 yaşındaki Montenegro, Portekiz'in yeni başbakanı oldu.

Cumhurbaşkanlık resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "10 Mart'taki seçimlere katılan ve Meclis'e temsilci gönderen siyasi partilerin liderleriyle görüşme turunu tamamlayan Cumhurbaşkanı'nın, Sosyalist Parti Genel Sekreteri'nin muhalefet lideri olarak kalmayı onaylamasıyla, Meclis'e en fazla milletvekili gönderen Demokratik İttifak'ın lideri Luis Montenegro'yu 24. hükümetin başbakanı olarak atadığı" bildirildi.

Ülkede son 9 yıldır iktidarda olan ve 2022'deki seçimlerde 120 milletvekili bulunan Sosyalist Parti (PS), eski lideri ve eski başbakan Antonio Costa'nın yakın çevresindeki yolsuzluk iddialarından dolayı istifa etmesinin ardından gidilen erken seçimde büyük oy kaybına uğramış ve yeni lideri Pedro Nuno Santos, muhalefete liderlik edeceklerini, AD'nin azınlık hükümeti kurmasına izin vereceklerini açıklamıştı.

Portekiz basını AD'nin lideri ve yeni başbakan Montenegro'nun kuracağı azınlık hükümetinin bir geleceğe sahip olması için Chega'nın desteğini almasının zorunlu olacağını iddia ediyor.

Montenegro, seçim kampanyasında aşırı sağ ile olası bir koalisyona kapılarının kapalı olduğunu söyleyip, seçimlerin ardından da "Hayır, hayırdır. Sözümde duracağım." demişti.

Yeni yasama döneminde gerek 2025 bütçesi ve gerekse bazı yasaların çıkarılmasında AD'nin Chega'ya ihtiyaç duyacağı, 50 milletvekili olan bir partinin göz ardı edilemeyeceği yorumları yapılıyor.

Chega lideri Ventura da hükümette yer almak için AD üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

Aşırı sağcı Chega, yurt dışındaki oylarla belirlenen 4 milletvekilinin 2'sini kazandı

Diğer yandan Portekiz'de 230 sandalyeli Meclis'te 4 milletvekilinin belirlendiği yurt dışındaki Portekizlilerin kullandığı oyların sonuçlarında aşırı sağcı Chega en fazla oyu alan parti oldu.

Yurt dışındaki oyların sonunda Chega 2, sağ bloku temsil eden AD ve sol görüşlü PS 1'er milletvekili çıkardı.

Resmi olarak 22 Mart'ta açıklanması beklenen seçim sonuçlarının mevcut haline göre AD 80, PS 78, Chega 50, Liberal Girişim (IL) 8, Sol Blok (BE) 5, Özgür Parti (L) 4, Portekiz Komünist Partisi - Yeşiller ittifakı Üniter Demokratik Koalisyon (CDU) 4, Portekiz Doğa ve Hayvan Koruma Partisi (PAN) 1 milletvekiline sahip oldu.

Eski futbol yorumcusu Andre Ventura ile 2019'da girdiği ilk seçimlerde 1 olan milletvekili sayısını 2022'de 12'ye çıkaran Chega, 10 Mart'taki erken genel seçimlerde bunu 50'ye kadar yükseltti.

Ventura, basına yaptığı değerlendirmede, "50 yıllık demokrasi tarihinde hiçbir zaman böyle bir zafer yaşanmadı. Bu özellikle önemli bir zaferdir çünkü alçakgönüllülüğün kibre karşı, demokrasinin ideolojik ve kurumsal körlüğe karşı kazandığı bir zafer. Sansürlenen ve sürekli saldırılara maruz kalan Chega, son yıllarda mutlak çoğunluğu elde eden sosyalist sembole karşı bir zafer kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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