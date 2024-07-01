Portekiz'de Aşırı Sağcı Parti Chega, Polis ve Jandarmayı Gösteriye Çağırdı

Güncel

Portekiz'de muhalefette olan aşırı sağcı parti Chega, polis ve jandarmayı, hükümete karşı gösteri yapmaları için 4 Temmuz'da Meclis'e çağırdı.

Portekiz Polis Sendikası (PSP) ve Portekiz Jandarma Sendikasının (GNR) talep ettiği gibi güvenlik görevlilerine ücret artışı isteyen Chega, bununla ilgili sunduğu önerinin Meclis'te görüşüleceği 4 Temmuz'da hükümet üzerinde baskı kurmak için polis ve jandarmaya meydanlara inme çağrısı yaptı.

Chega lideri Andre Ventura, "Onların (polis ve jandarma) Meclis'e, koridorlarına ve dışına gelmesine ihtiyacım var. Ülkenin dört bir yanından gelsinler." açıklamasında bulundu.

Portekiz'de 10 Mart'ta yapılan erken genel seçimlerin ardından azınlık hükümeti olarak 2 Nisan'da kurulan ve Luis Montenegro başbakanlığında iktidara gelen merkez sağcı Demokratik İttifak, polis ve jandarmaya kademeli olarak 300 avroluk artış yapmayı kabul etmişti.

Ancak Chega, bu artışın PSP ve GNR'nin talep ettiği gibi 400 avro olmasını istiyor.